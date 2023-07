"Ci saranno solo ingorghi: la frittata è ormai servita"

Anche Modena Volta Pagina non esita a elencare, uno dopo l’altro, i disagi che la rivoluzione della sosta potrebbe comportare: "Nessun beneficio al Comune ed ai cittadini: solo la Coop gode – commentano in una nota –. Appalto, uso degli spazi, parcheggi riservati tutto targato Coop. Prima abbiamo assistito all’incredibile vicenda del cambiamento d’uso di gran parte dell’area che era stata promessa a libero spazio riservato a servizi creativi, laboratori, spettacoli per giovani e meno giovani, un luogo unico per la città.Successivamente la Cooperativa Cmb, insieme ad un raggruppamento di imprese si è aggiudicata l’appalto multimilionario per la ristrutturazione edilizia. Appalto che prevedeva norme con particolari sconti per il costruttore sulle opere di urbanizzazione e pesanti oneri a carico del Comune (aspetto su cui grava un ricorso per l’invalidazione alla Corte dei Conti). Poi si è saputo che la Coop gestirà anche il supermercato che vi sorgerà".

Ma non è finita qui. "Ora apprendiamo che, dei quasi seicento parcheggi precedenti ne rimangono, oltre cento saranno riservati al supermercato Coop. Gli altri saranno costosissimi, con la possibilità di abbonamento a pagamenti per i residenti".

Secondo Modena Volta Pagina, infatti, il risultato dato dalla somma di questi fattori, non può che essere uno solo: "Il risultato sarà la quasi impossibilità di trovare parcheggio in zona – anche se il Comune aveva parlato di referendum consultivo sul tema –. Certa la congestione viaria di tutta l’area per il concentrarsi di attività. Basti pensare anche alle operazioni di carico e scarico per il supermercato, al traffico per giungere alle decine di uffici e di nuovi alloggi, oltre a quello già intenso esistente".

Riflettori puntati, inoltre, sulle attività e su quelli che potrebbero essere i futuri disagi anche per chi, in quella zona, si dirige ogni giorno per lavorare.

"Altra conseguenza certa è che chiuderanno le decine di attività commerciali che ancora resistono in zona, se non altro per l’impossibilità di accedervi. Non è chiaro quale interesse abbia avuto il Comune nella svendita di quest’area, una delle più pregiate della città, nemmeno si è previsto nulla per percorsi ciclabili o per risolvere i problemi esistenti.

Poi la ciliegina sulla torta: invece di destinare i proventi dei parcheggi al Comune, questi saranno destinati alla Società Modena Parcheggi. Il trionfalismo della Giunta è proprio fuori luogo la frittata è ormai servita".