"Ci sarebbero meno traffico e incidenti"

"Questi interventi potrebbero tirare via un po’ del traffico che questa zona soffre, specialmente negli orari di punta. E poi – commenta Luca Berlato, dalla tabaccheria in via Giardini – farebbe rallentare le macchine che invece qui vanno sempre molto forti. Non ci sono semafori per un lungo tratto di strada e

le persone sono più portate a correre in auto.

Mettendo una rotonda si dovrebbe rallentare un po’

la velocità e soprattutto si ridurrebbero gli incidenti. Immettendosi da via Panni la strada è pericolosa,

e gli incidenti sono sempre tanti.

Certo, un cambio di viabilità mi spaventa un po’

per i clienti, però per il traffico sono favorevole".

(Pagina a cura di Ottavia Firmani)