"Ci siamo preparati, faremo il nostro gioco"

Il Modena di Sottil giunge, al netto della Coppa Italia, alla quarta tappa della stagione, e la gara del Martelli contro il Mantova è una buona occasione per trovare conferme, non solo di risultato ma anche di atteggiamento. Il tecnico canarino presenta una partita contro una squadra che ha nel suo dna fraseggio e gran possesso di palla: "Il Mantova è una squadra che lavora con lo stesso allenatore da tre anni, ha un impianto di gioco assolutamente consolidato e la prerogativa di questa squadra è proprio questo palleggio continuato. Ma non fanno solo quello. Noi ci siamo preparati molto bene pensando però a noi e al nostro metodo. Arriviamo bene a questa partita, e come sempre rispettiamo nella maniera più assoluta il Mantova. Siamo però convinti di andare a fare la nostra partita, e questo è quello che conta". Non sarà l’avversario di turno a cambiare, a detta del tecnico, le caratteristiche del Modena: "Io alleno e porto avanti il mio metodo, cercando di migliorare anche il singolo, più questo fa bene più il collettivo gioca meglio. Quindi al primo posto c’è sempre la mia squadra, poi è ovvio che c’è l’avversario e ci prepariamo a metterlo in difficoltà". Sottil ha infranto il tabù di Marassi sponda Samp e ci sarebbe quello del Martelli che dura dal 1969: "Non sono scaramantico, i numeri che guardo sono altri, quelli che sono importanti per il mio lavoro. Da quando faccio calcio per me le partite sono semplicemente da giocare".

Praticamente tutta la rosa a disposizione, e dunque scelte obbligatoriamente da fare: "Ho a disposizione ragazzi veramente molto disponibili e dediti al lavoro. Io voglio sempre essere sempre in difficoltà, questo mi aiuta a scegliere sempre al meglio, in ogni reparto. Ci sarà da iniziare e ci sarà da subentrare".

Una battuta sui tifosi canarini che non potranno essere a Mantova per la proibizione alla trasferta decisa dalle autorità: "Mi spiace tantissimo, queste cose sono deleterie per la passione che hanno i tifosi per il calcio. Non avere con noi la nostra gente è brutto, mancherà il dodicesimo uomo in campo". La notizia dell’ultima ora è la convocazione di Beyuku per il mondiale under 20 in Cile con la nazionale Francese. "Per la società e la proprietà è motivo di prestigio e di orgoglio. Io sono contento per lui, ha davanti una grande carriera. Ovvio che non averlo a disposizione per quasi un mese un po’ mi dispiace, ma abbiamo una rosa competitiva e posso contare su tutti". Una delle piacevoli certezze di questo inizio di stagione è stato Di Mariano: "E’ un giocatore top in questa categoria. Al di là dell’operazione Palumbo, è un giocatore che abbiamo voluto fortemente e che doveva ritrovare quell’entusiasmo e quella scintilla per far riaccendere quel fuoco che lui ha dentr". Sottil poi è molto chiaro quando c’è chi già va avanti di tre o quattro partite sul cammino della squadra: "Ve lo dico subito, dopo tre giornate i piedi vanno tenuti ben saldi a terra, guardare la classifica dopo sole tre giornate è sbagliato e non è il momento di rischiare di fare pensieri sbagliati. In tutte le cose ci va equilibrio, se no non si va nella direzione giusta".

Alessandro Bedoni