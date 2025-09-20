Bologna centro dello sport

Cronaca"Ci siamo preparati, faremo il nostro gioco"
20 set 2025
ALESSANDRO BEDONI
Cronaca
"Loro si basano sul palleggio e sul possesso palla, noi cercheremo comunque di imporci"

Andrea Sottil predica umiltà, ma anche consapevolezza dei propri valori

Il Modena di Sottil giunge, al netto della Coppa Italia, alla quarta tappa della stagione, e la gara del Martelli contro il Mantova è una buona occasione per trovare conferme, non solo di risultato ma anche di atteggiamento. Il tecnico canarino presenta una partita contro una squadra che ha nel suo dna fraseggio e gran possesso di palla: "Il Mantova è una squadra che lavora con lo stesso allenatore da tre anni, ha un impianto di gioco assolutamente consolidato e la prerogativa di questa squadra è proprio questo palleggio continuato. Ma non fanno solo quello. Noi ci siamo preparati molto bene pensando però a noi e al nostro metodo. Arriviamo bene a questa partita, e come sempre rispettiamo nella maniera più assoluta il Mantova. Siamo però convinti di andare a fare la nostra partita, e questo è quello che conta". Non sarà l’avversario di turno a cambiare, a detta del tecnico, le caratteristiche del Modena: "Io alleno e porto avanti il mio metodo, cercando di migliorare anche il singolo, più questo fa bene più il collettivo gioca meglio. Quindi al primo posto c’è sempre la mia squadra, poi è ovvio che c’è l’avversario e ci prepariamo a metterlo in difficoltà". Sottil ha infranto il tabù di Marassi sponda Samp e ci sarebbe quello del Martelli che dura dal 1969: "Non sono scaramantico, i numeri che guardo sono altri, quelli che sono importanti per il mio lavoro. Da quando faccio calcio per me le partite sono semplicemente da giocare".

Praticamente tutta la rosa a disposizione, e dunque scelte obbligatoriamente da fare: "Ho a disposizione ragazzi veramente molto disponibili e dediti al lavoro. Io voglio sempre essere sempre in difficoltà, questo mi aiuta a scegliere sempre al meglio, in ogni reparto. Ci sarà da iniziare e ci sarà da subentrare".

Una battuta sui tifosi canarini che non potranno essere a Mantova per la proibizione alla trasferta decisa dalle autorità: "Mi spiace tantissimo, queste cose sono deleterie per la passione che hanno i tifosi per il calcio. Non avere con noi la nostra gente è brutto, mancherà il dodicesimo uomo in campo". La notizia dell’ultima ora è la convocazione di Beyuku per il mondiale under 20 in Cile con la nazionale Francese. "Per la società e la proprietà è motivo di prestigio e di orgoglio. Io sono contento per lui, ha davanti una grande carriera. Ovvio che non averlo a disposizione per quasi un mese un po’ mi dispiace, ma abbiamo una rosa competitiva e posso contare su tutti". Una delle piacevoli certezze di questo inizio di stagione è stato Di Mariano: "E’ un giocatore top in questa categoria. Al di là dell’operazione Palumbo, è un giocatore che abbiamo voluto fortemente e che doveva ritrovare quell’entusiasmo e quella scintilla per far riaccendere quel fuoco che lui ha dentr". Sottil poi è molto chiaro quando c’è chi già va avanti di tre o quattro partite sul cammino della squadra: "Ve lo dico subito, dopo tre giornate i piedi vanno tenuti ben saldi a terra, guardare la classifica dopo sole tre giornate è sbagliato e non è il momento di rischiare di fare pensieri sbagliati. In tutte le cose ci va equilibrio, se no non si va nella direzione giusta".

Alessandro Bedoni

