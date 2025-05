"Ci sono problemi con sedi di lezione"

Mi trovo bene, l’Università mi piace, e il corso è molto innovativo – dice Viola Ferri, 20 anni –. Però, abbiamo avuto qualche problema. Ad esempio, il nostro anno si è trovato a vivere una situazione un po’ complicata per via delle sedi. Per il primo anno, infatti, abbiamo svolto le lezioni in un auditorium con 300 posti, l’unica aula abbastanza grande da contenerci tutti. Questo perché siamo tantissimi. Se non sbaglio, il nostro è il numero più grande di tutto il Dipartimento, siamo circa 260 studenti. Per contenerci ci hanno un po’ divisi tra la sede centrale e il Dipartimento di Fisica, e questo non era il massimo perché seguivamo lezioni in posti differenti in base agli orari. Per fortuna, le sedi sono vicine e possiamo spostarci a piedi, ma non è proprio l’ideale avere tante ore e doversi spostare continuamente.