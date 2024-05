"Ci stiamo divertendo. E ora vogliamo vincere"

Nel settore giovanile canarino, l’unica squadra che ha coltivato dichiaratamente un vero e proprio obiettivo sportivo sul campo, è la Primavera di Mandelli ormai prossima all’ultimo atto della sua stagione. Il salto di categoria in Primavera 2 rappresenterebbe il raggiungimento di un risultato probabilmente necessario per proseguire quella strada di investimenti intrapresi dall’arrivo di Catellani. Investimenti che hanno portato alla valorizzazione di ragazzi molto interessanti come Ghillani e Olivieri (attaccante esterno e terzino mancino) per i quali il Modena ha già preparato il primo contratto professionistico fatto firmare alcuni mesi fa. Poi ancora Oliva, elogiato da Bisoli e prossimo all’approdo in prima squadra almeno per il ritiro estivo, i gol di Brasili e Lisanti e le parte di Leonardi, anch’egli spesso nell’orbita del Modena dei grandi con alcune convocazioni in serie B. Ora, però, per i ragazzi di Mandelli è il momento di mettere nel cassetto dei sogni tutte queste esperienze e di focalizzarsi sulla doppia finale con la Pro Vercelli, in programma il 18 maggio (a Vercelli, allo stadio Piola) e il 25 maggio al Vicini di Savignano sul Panaro. Era sorta l’idea di proporre ai giovani gialloblù la possibilità di giocare la Braglia la gara di ritorno ma, alla fine, ha prevalso il campo nel quale è stata costruita tutta la cavalcata nella regular season.

Cosa prevede ora il regolamento? Il Modena festeggerà la promozione anche in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti, in virtù del miglior piazzamento. La perdente avrà comunque la possibilità di una ulteriore finalina in gara secca con la perdente dell’altro playoff (Avellino-Juve Stabia). "In queste nove settimane, da quando abbiamo raggiunto l’aritmetica vittoria del girone, abbiamo cercato di mantenere alta la concentrazione – ha detto, invece, mister Mandelli – arriveremo pronti. Abbiamo disputato diverse amichevoli per non perdere il ritmo, i ragazzi sono stati molto bravi, avevano la voglia giusta e sono contento. Fa piacere che al presidente e alle persone che sono venute a vederci il nostro calcio piaccia, i primi ad essersi divertiti sono i ragazzi. Poi, sappiamo bene la componente per vincere non è solo quella ma c’è uno spirito di squadra importante".

Alessandro Troncone