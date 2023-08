Ciak, si gira il docufilm sul Policlinico

Per due giorni, domani mercoledì 30 agosto e dopodomani, il Policlinico di Modena si trasformerà in set cinematografico per le riprese del Docufilm "La Casa di ciascuno" che partendo dai 60 anni di storia del Policlinico guarderà al futuro della Sanità dei prossimi decenni. Il Docufilm è prodotto da Progettarte in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e sceneggiato dall’autore e regista Francesco Zarzana. Il cast vede, tra gli altri, la partecipazione dell’attrice francese Sophie Valloire (nella foto) e del piccolo Enea Sala, protagonista del film Rapito di Marco Bellocchio che farà un piccolo cameo. "Il nostro obiettivo – ha spiegato Paolo Barbieri, Responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena – è raccontare per immagini e interviste la storia delle donne e degli uomini che hanno lavorato e lavorano al Policlinico".