"Ciao Eleonora, ci hai insegnato ad amare"

Una scia di palloncini rossi lasciati liberi di volare il cielo. Il rosso, un colore che piaceva molto a Eleonora Manfredini, la giovane di 27 anni morta venerdì scorso dopo aver lottato per un mese all’ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverata dopo il tragico incidente in macchina del 22 settembre. La chiesa parrocchiale di Selva (di cui Eleonora era originaria) non è riuscita a contenere le tante persone che ieri mattina hanno voluto partecipare alle esequie funebri della giovane (curate dalle onoranze Franchini di Pavullo): oltre alla famiglia e al marito Gianluca Fantozzi, molti i parenti e gli amici della ragazza che hanno affollato anche il sagrato per renderle l’ultimo saluto, con compostezza e partecipazione. ‘Ciao Amore mio’ è la frase che la famiglia ha voluto scrivere dietro la foto della ragazza. "Per parlare di Eleonora – racconta don Michele Bilha, coordinatore parrocchiale di Serramazzoni, che ha concelebrato con don Carlo Maleti, parroco di Montebonello dove la 27enne si era trasferita insieme al marito, con il quale era sposata dal 2019 - ho scelto le parole del Vangelo di Luca sulla ‘Passione’. ‘Era già mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato’: una situazione anomala, il buio a mezzogiorno quando dovrebbe esserci il sole. E’ il buio della morte di Cristo; tuttavia alle tre le tenebre scompaiono e torna la luce che però è diversa da prima perché è quella della Resurrezione. A 27 anni, nella vita di Eleonora, è arrivato il buio, la notte, la morte. ‘Perché?’ ci si domanda e questa domanda porta a sofferenza, rabbia, non comprensione. La risposta – prosegue don Michele – va trovata nella nuova ‘luce’, nella quale Eleonora si trova ora e nella quale invita tutti noi ad entrare".

Il sacerdote ha poi proseguito l’omelia dando lettura della preghiera di Sant’Agostino: "La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come se fossi nascosto nella stanza accanto… Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace". "Da queste parole occorre trovare la forza per andare avanti, perché Eleonora non è scomparsa, è dietro l’angolo e ci invita a entrare nella sua nuova luce".

"E’ sempre rimasta la ragazza dolce, sensibile, riservata, sorridente come quando faceva le elementari", afferma Giorgia Malagoli della cartoleria ‘L’Astuccio’. Il suo destino è cambiato la sera del 22 settembre, quando, mentre rientrava dal lavoro (‘La Punta’ di Faeto), la sua Toyota Yaris, in un tratto rettilineo della via Giardini tra l’incrocio per Pompeano ed il caseificio di San Pietro in Rio Torto, ha improvvisamente sbandato, finendo in uno stretto e profondo terrapieno tra due muri. Maria Silvia Cabri