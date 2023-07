"Ciao Gabiàn", in 500 per Ermes

Una serata speciale per ricordare l’oste e l’uomo. Erano in oltre 500 i modenesi che giovedì sera ai Giardini Ducali hanno assistito all’anteprima di "Ciao Gabiàn", il docu-film di Fabio Fasulo e Vincenzo Malara dedicato a Ermes, l’indimenticato e indimenticabile oste di via Ganaceto. Il progetto ripercorre attraverso interviste e immagini la vita di uno dei simboli della modenesità con una riflessione sull’importanza sociale della figura dell’oste. Esauriti in pochi minuti i posti a sedere, il resto della folla si è assiepato in ogni dove per assistere al docu-film, che ha emozionato e commosso il pubblico. Presenti, oltre agli autori, la famiglia di Ermes Rinaldi (con la moglie Bruna in prima fila), il sindaco Muzzarelli e l’assessore alla Cultura Bortolamasi. Molto applaudita anche la canzone composta appositamente da Diego Salvatori, eseguita dal vivo a inizio serata dalla cantautrice modenese Ellen River e Franco D’Aniello, storico flautista dei Modena City Ramblers.