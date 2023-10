"Ciao Mario, eri unico". Duomo gremito per Boni

‘Ciao ciao’. Salutava così, Mario Boni. E in tanti, tantissimi, hanno voluto ricambiare idealmente quel saluto un’ultima volta. Accompagnando Boni, ieri presso il Duomo di Sassuolo, nel suo ultimo viaggio, e ricordando non solo l’uomo e l’imprenditore che si inventò il ‘Picchio Rosso’ ma anche, hanno detto i familiari nel messaggio con cui hanno ringraziato i presenti, "la colonna portante di una famiglia, figlio, padre e poi nonno, sempre attivo e giovane dentro: lasci un solco incancellabile e tracce ovunque in ciò che sei stato".

E per capire chi sia stato davvero Mario Boni per i tanti che non hanno voluto mancare ieri bastava guardarsi attorno, sotto le navate di San Giorgio. C’erano i dj che hanno attraversato con lui la storia dei locali della zona con addosso le maglie celebrative del ‘Picchio’, i tanti sassolesi di una volta che con lui erano soliti scambiare quattro chiacchiere al bar, gli ex colleghi e i moltissimi che hanno incrociato la loro strada con questo imprenditore che, a metà degli anni Sessanta, ha cambiato il divertimento notturno, diventandone protagonista ma soprattutto regista e inventandosi un modo nuovo di stare insieme e divertirsi per quella ‘tribù che balla’ che allora chiedeva spazio e tempo per sè. Fondando locali da ballo già a metà degli anni Sessanta e cambiandone, nel giro di un decennio, i paradigmi con intuizioni oltremodo innovative, creando dal nulla simboli e icone – il ‘Picchio Rosso’ su tutte – rimaste nella memoria collettiva e nell’immaginario dei più, facendo leva su quello stesso entusiasmo muovendo dal quale, solo qualche anno fa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto riportare in auge le discoteche e che stava cercando uno spazio adatto per dare concretezza a quell’ultimo sogno rimasto invece in un cassetto.

"Imprenditore onesto e innamorato della tua attività. Quello che ti ha reso unico è stato il tuo essere curioso e pragmatico, il saper creare gioia e aggregazione". Aveva 88 anni, il Cavalier Mario Boni, ieri ha "chiuso il cerchio con le testimonianze di stima e affetto dei tanti cui hai distribuito gioia con la tua vita". Tra queste testimonianza l’ultima, e più suggestiva, affidata al cantautore sassolese Marco Baroni, che ha eseguito alla fine della liturgia ‘Picchio Rosso’, canzone scritta nel 2020 che recita, tra l’altro, ‘Oggi il tempo va a più non possoma tutti ricordano il picchio rossouna generazione ha ballatoche importa se adesso è passato’. Applausi: ‘ciao ciao’, Mario…

Stefano Fogliani