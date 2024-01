"Ciao Riccardo, porteremo avanti i tuoi sogni"

La chiesetta del Poggio a Montese e nemmeno il contiguo sagrato e la Provinciale di fronte sono riusciti a contenere tutte le persone che ieri pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto al farmacista Riccardo Ludergnani, scomparso sabato mattina all’età di 59 anni. Tanta la commozione, tantissimi i visi solcati da lacrime. Qualche parola pronunciata sotto voce: "Se non c’era il dottor Ludergnani oggi io non sarei qui, mi ha salvato la vita". Dario Dallari ha confidato che nel luglio 2018, ad alcune decine di metri dalla farmacia, fu colpito da infarto. Intervennero immediatamente il dottor Ludergnani e l’alloca suo collaboratore Daniele Berti che gli praticarono il massaggio cardiaco e la respirazione, mentre arrivavano un’ambulanza dell’Avap e l’elisoccorso. Trasportato in ospedale, dopo due settimane si presentò in farmacia a ringraziare. Il dottor Ludergnani era anche questo, un soccorritore. In precedenza era stato volontario attivo dell’Avap montesina e poi membro del Consiglio direttivo. La sua presenza, a Montese, si incontra in tutte le associazioni di volontariato. Ieri, alla funzione funebre, celebrata da don Bruno e da don Simone, erano allineati i gonfaloni dell’Avap, del Corpo bandistico, del Lions Club, della Pro Loco, degli Alpini, spiccavano le divise della Protezione Civile e dei motociclisti del gruppo locale Motoviaggiando di cui faceva parte, e c’erano rappresentanti del Gruppo culturale Il Trebbo. All’arrivo del carro funebre, la moltitudine di persone si è fatta attonita e si è stretta attorno ai familiari dell’amato farmacista, "professionista positivo e propositivo". Fra le autorità, oltre al comandante della stazione dei carabinieri di Montese, Mario Murgo, il sindaco Matteo Deluca che ha aveva deciso il lutto cittadino per il tempo delle esequie. "Riccardo ha toccato le corde di tutta la popolazione di Montese – ha detto. "Cercheremo di realizzare i tuoi desideri e portare a termine i tuoi sogni, così potrai continuare a vivere tra di noi" – è stato il saluto fra le lacrime Angela, sua moglie. E il dottor Procaccini, in rappresentanza di ‘Unico Spa’: "Era un punto di riferimento per tutti i farmacisti che lo conoscevano". Il dottor Riccardo era il presidente di Unico da otto anni e portava avanti il testimone lasciato da suo padre Giorgio che fu ideatore di questa farmacia dei farmacisti. Don Bruno Caffagni: "Era un uomo che ha fatto del bene con gioia e amore, senza mai vantarsi e mettersi sul piedistallo".

Walter Bellisi