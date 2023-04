"Ciascun utente costa alla struttura 120 euro Ma ne entrano solo 109: non bastano"

Ma quanto spende il pubblico in Emilia Romagna per i servizi agli anziani e ai disabili. A fare i conti sono proprio le cooperative regionali Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali. La Regione, grazie al Fondo per la non autosufficienza, ha garantito dal 2009 le attività di 800 servizi diurni, residenziali, domiciliari rivolti a persone non autosufficienti, servizi per il 70% gestiti da enti del Terzo settore, in particolare cooperative sociali.

"L’amministrazione condivisa di questi servizi pubblici – rimarcano le cooperative – è stata regolata da un sistema tariffario che ha permesso la realizzazione dei servizi ai diversi gestori che, con grande impegno e dedizione, hanno mantenuto sempre aperti i servizi anche durante la pandemia pagando un prezzo altissimo pur di garantire continuità di servizio. Continuità che ora è messa in discussione da un aumento dei costi delle materie prime ed energetici, dei servizi, a cui si sommano l’aumento dei costi del personale, sempre più difficile da trovare, e l’aumento di tutti i costi di gestione".

Nel dettaglio, a fronte di un costo complessivo di circa 120 euro pro capite pro die per una giornata in Cra "riceviamo oggi 109 euro e le cooperative che gestiscono servizi in accreditamento, chiudono in perdita da anni. Pur non corrispondendo alle richieste che, come Associazioni cooperative avevamo rappresentato il modesto adeguamento delle tariffe stabilito nei mesi passati ha fornito un po’ di ossigeno, purtroppo insufficiente per coprire la quasi totalità dei bilanci in rosso che saranno presentati a maggio".