Ciaspolata al tramonto, la montagna si tinge di rosa

Domani, sabato 8 marzo, alle ore 16, a Capanno Tassoni di Fanano si terrà una ciaspolata al tramonto, con degustazione, dal titolo ‘La Montagna si tinge di Rosa.’ Info e prenotazioni (entro venerdì) al 366.2246154. ‘Una iniziativa per festeggiare le donne in modo speciale’ dice la Guida ambientale escursionistica Alice Vanni, che guiderà la ciaspolata. Alice, 35 anni, di Pievepelago, ‘nata e cresciuto in montagna’ ha superato le vette dei più famosi ’4.000’ delle Alpi: Monte Rosa, Gran Paradiso e Breithorn, è Guida ambientale escursionistica presso Guida Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e presso Aigae Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Per l’occasione Alice parla del particolare rapporto Donna-Montagna alla luce della sua esperienza nel settore. "E’ un’occasione in più -dice- per ribadire che la montagna è donna e che in ogni donna vive lo spirito dell’avventura, quello che ci spinge ogni volta a raggiungere nuovi obiettivi. La giornata dell’8 Marzo è pregna di importanza e significati, e in questa occasione non posso fare a meno di pensare a ciò che mi sta più a cuore, ovvero l’ambiente montano. Così mi sono interrogata su cosa volesse dire per me una montagna al femminile, in quanto donna che non solo ama praticare escursionismo ma che ne ha fatto anche una professione. Di donne e montagna si inizia a scrivere e parlare, anche se ancora troppo poco. Così come è ancora esiguo il numero di donne che esercita professioni legate alla montagna. Camminare per me è un modo per essere libera, è un momento per stare con me stessa, così come può essere un momento di condivisione".

g.p.