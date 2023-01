Cibelli canta l’amore universale Nuovo singolo insieme a Rentocchini

Nuovo exploit del cantautore savignanese Lalo Cibelli, che canta e "rilegge" l’amore. Nel giorno dell’Epifania è infatti uscito il suo nuovo singolo, dal titolo ’Come un matto’, il quale fa parte dell’album ’Alibi perfetto’. Per diversi motivi si tratta di un lavoro molto particolare per l’artista savignanese, che già milioni di spettatori in tutta Italia hanno potuto ammirare un anno fa fino alle semifinali della trasmissione di Raiuno "The voice senior". "Il brano ’Come un matto’, uscito assieme al relativo video — spiega Cibelli — ha la particolarità di essere il frutto della mia collaborazione con colui che è ritenuto dalla critica il più grande poeta dialettale vivente: il sassolese Emilio Rentocchini. Sue, infatti, sono le parole di questa canzone, scritta prima del 2019, ovvero dell’anno in cui Rentocchini, dopo avere raccolto tutte le sue ottave nel volume ’Lingua Madre’, ha deciso di smettere di comporre poesie, almeno fino ad oggi. La gestazione del progetto è stata particolarmente lunga, ma sono molto soddisfatto del risultato". Continua così la collaborazione artistica tra Lalo Cibelli ed Emilio Rentocchini, che ormai prosegue da più di vent’anni, ma continua anche il legame indissolubile che lega Lalo a Lucio Dalla: la musica di ’Come un matto’ è infatti dello stesso Lalo Cibelli e di Roberto Costa, arrangiatore di tanti dei dischi più celebri del grande Lucio, tra cui ’Se io fossi un angelo’. A completare l’opera c’è la parte video, che è stato girato esclusivamente nel centro storico di Fanano da parte di Max Franchini. "Quando ho letto il testo di ’Come un matto’ — spiega Lalo — sono letteralmente impazzito di gioia. E’ un brano che parla di amore, amore universale, e descrive perfettamente la natura dell’innamorato, nel passaggio ad esempio in cui dice: ’e lecco come un cane il brutto e il bello’. Non è forse così il comportamento irrazionale di colui che ama? E l’amore — prosegue Lalo — è appunto definito nel ritornello ’un lapsus, un alibi perfetto’, essendo una caduta del registro razionale, che concede alla persona innamorata un alibi perfetto". La pubblicazione di ’Alibi perfetto’ (con foto di copertina di Serena Campanini), con cd disponibile su Amazon e in vari negozi locali arriva a un paio di mesi dall’uscita del video ’Io non so cos’è l’amore’, girato da Elisabetta Baracchi, e sarà seguita da un terzo video musicale, dal titolo ’L’invisibile’, per il quale Lalo sta pensando all’eventuale coinvolgimento del vignolese Sergio Smerieri.

Ma non è tutto. "Per il 2023 — anticipa l’artista savignanese — sto continuando a comporre musica e lavorando a un progetto per il Poesiafestival, per un omaggio a Lucio Dalla e a uno dei più grandi poeti del XX secolo, Roberto Roversi".

