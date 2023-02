Barbara Manicardi

Gastronomia e motori non bastano più. A Modena serve un deciso cambio di passo sul fronte dei grandi eventi che vedono i super concerti e, perché no, le mostre di alto respiro, al centro. Il Modena Park, unico e irripetibile, poteva aprire la strada a scelte coraggiose ma di sicuro alla portata di una città che a luglio 2017 si è dimostrata capace di fare grandi cose. Invece niente, con grande delusione di tutti, ma soprattutto del tessuto economico del territorio. Abbiamo tutte le carte in regola per ospitare i big della musica che, inspiegabilmente, scelgono invece altri palcoscenici non troppo distanti da qui. Perché?