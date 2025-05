Cibo, musica e divertimento a Serramazzoni

Si conclude oggi a Serramazzoni la ‘tre giorni’ del Food Trucks Festival all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento. La centrale piazza della Repubblica si è infatti trasformata in un vero e proprio Villaggio di Food Truck, con alcuni tra i migliori d’Italia, con intrattenimento per bambini, e, quest’anno, con la novità di concerti e dj set. Ingresso gratuito. Oggi, domenica, apertura dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 22:30, con tanta musica con ‘Gli Angeli - Vasco Rossi Tribute Band’ e Dj Set. Si potranno degustare specialità dai burgers gourmet alle fritture croccanti, dalle bombette pugliesi agli arrosticini di pecora per tutti i gusti, poi cannoli siciliani farciti al momento e deliziose crepes Dolci. Iniziativa organizzata da Foodie Eventi e Pavullo Eventi con la collaborazione del Comune di Serramazzoni e Riò Club. Info 333 5665874. g.p.