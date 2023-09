Cibo, musica ed eventi: un week-end di festa

Domani e domenica, all’interno del parco di Palagano, si terrà il secondo evento dal vivo ’Col passo a tempo di chi sa ballare’ promosso dall’omonima associazione, con l’obiettivo di potenziare l’attrattiva dell’appennino attraverso un evento concerto con band del panorama musicale italiano come Modena City

Ramblers, Punkreas e Gang.

L’evento, inizialmente previsto per giugno, era stato rimandato a causa del maltempo e delle alluvioni che hanno colpito il territorio modenese ed emiliano.

Saranno presenti l’associazione ’Amici del museo di Montefiorino’ e l’associazione ’Stella tricolore’ con un progetto che unisce la natura e la storia, infatti sarà allestito un vero campo partigiano come al tempo della resistenza sul Monte di Santa Giulia, oltre alla presenza di stand gastronomici e produttori locali. Domani ci sarà l’apertura con gli stand gastronomici dalle 14, mentre l’inizio degli spettacoli è previsto alle 16 con i concerti di The Royals, Collectin’s Sparks, Isabuna, The Skandals, Modena City Ramblers, Punkreas e l’aftershow con Dj Chiavetta. Domenica è prevista l’apertura degli stand gastronomici alle 12 e l’inizio degli spettacoli a partire dalle 14 con Emiliano Mazzoni, Alessia e Eleonora, Iosonomoka, Chiara Compagni, Brigata Lambrusco e per finire The Gang. Per Giovanni Braglia, presidente dell’associazione "uno dei nostri grandi obiettivi è quello di creare un forte legame con tutte le associazioni del territorio, proprio per questo abbiamo coinvolto diverse associazioni fondamentali per il volontariato di Palagano: i Maestri ciacciai palaganesi, la Polisportiva di Monchio e l’associazione Salgada di Boccassuolo.

Importanti come e forse più delle associazioni sono le attività del territorio, quelle che ogni giorno cercano di andare avanti nonostante le difficoltà, portando attrattiva e turismo. Abbiamo quindi invitato due realtà locali di produzione e vendita di vino e birra: la Cantina del Frignano e il Birrificio Appennino, oltre alla collaborazione con il Ristorante di Santa Giulia e diversi alberghi e ristoranti locali che hanno voluto contribuire alla nostra causa".