Cibo scadente nella Cra: "Risparmio sul personale e troppi servizi esterni"

"Frutta marcia, minestrina bruciata irriconoscibile, colle di risotti.. è avvilente vedere cosa siano costretti a mangiare gli anziani ospiti di alcune CRA-Case Residenza Anziani cittadine". A indignarsi è Modena Volta Pagina a proposito della denuncia della qualità del cibo nella casa protetta Ramazzini, arrivata ieri direttamente dalla coordinatrice responsabile della struttura, Cristina Barbieri. "Cibo malamente cucinato – attacca Modena Volta Pagina – che giunge talvolta scotto ed agglomerato in blocchi, inaccettabile alla vista ed al palato per chiunque. Da molto tempo Modena Volta Pagina segue con estrema attenzione l’assistenza nelle strutture per anziani e già l’estate scorsa aveva accennato a questo problema".

Un problema che, sia chiaro, "rappresenta solo la punta dell’iceberg di un tema ben più generale: l’esternalizzazione dei servizi. Infatti, non solo cooperative o ditte sono incaricate della gestione, a seguito di bandi comunali, ma subappaltano ad altre cooperative, in questo caso la preparazione dei pasti. Tutte queste imprese puntano evidentemente al massimo risparmio. Come diversamente spiegare le condizioni del cibo talvolta inaccettabile? Analogamente, si risparmia sul personale spesso inferiore rispetto alle stesse normative".

Una situazione in cui evidentemente "sono assenti quei controlli che spetterebbero ad Ausl e Comune. Ci complimentiamo con la coordinatrice e tutto il personale del Ramazzini per la determinazione nel denunciare la situazione e vigileremo perché non si cerchi di zittire questi lavoratori coraggiosi. Modena Volta Pagina chiede un’approfondita indagine e, soprattutto, sostanziali cambiamenti e, perché no?.. il ripristino delle cucine interne".

Di fronte a tutto ciò "l’aumento delle rette di 1500 euro all’anno, imposto ieri dalla Regione, suona come una amara beffa, qualsiasi giustificazione continui ad argomentare l’assessore.

Ma non sono solo queste le più gravi carenze nell’assistenza agli anziani, spesso non autosufficienti".

Da tempo "denunciamo che delle 4 nuove CRA promesse dalla Giunta dopo sei anni non ne è ancora pronta nessuna. Ci rendiamo conto delle difficoltà e della crisi nel settore dell’assistenza, ma proprio per questo occorrono diretto impegno, investimenti, e controlli del Comune. Non si può risparmiare sulla pelle delle fasce più deboli".