CiboAmico contro lo spreco. Aderisce anche la mensa di Hera

Al via anche nella mensa aziendale di Modena il progetto CiboAmico, nato nel 2009 dalla collaborazione tra il Gruppo Hera con Last Minute Market, impresa sociale e società spin off dell’Università di Bologna che promuove la lotta allo spreco e la sostenibilità ambientale. A darne notizia è la stessa multiutility che ha riportato anche i risultati del progetto.

Ma come funziona CiboAmico? I pasti di Modena vengono donati al centro Faber Grazie a CiboAmico, nel pieno rispetto di tutte le norme igieniche e sanitarie previste, vengono recuperati e donati i pasti non consumati dalle mense aziendali del Gruppo Hera. CiboAmico finora ha coinvolto 6 mense emiliano-romagnole (Bologna, Granarolo dell’Emilia, Imola, Rimini Ferrara, Ravenna) e da quest’anno viene esteso anche a quelle di Modena, presso la sede di via Razzaboni, e Forlì.

Sono oltre 130 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi nelle mense del Gruppo Hera, per un valore totale di circa 550 mila euro, evitando la produzione di circa 58 tonnellate di rifiuti (corrispondenti a oltre 127 cassonetti) e l’emissione di circa 240 tonnellate di CO2. Senza contare i consumi di acqua, energia e terreno che sarebbero stati necessari per confezionare quei pasti.

Solo nel primo semestre 2023 sono stati recuperati più di 6 mila pasti (3 tonnellate di cibo, pari a quasi 25 mila euro) a favore di sei enti del territorio che assistono circa 180 persone in difficoltà. Di questi, oltre 2mila pasti completi sono stati recuperati proprio nella mensa di Modena, per un valore di oltre 8.600 euro, e consegnati al Faber della cooperativa sociale Ceis Arte, un centro socio-occupazionale della città che assiste ogni giorno persone in condizione di disagio.