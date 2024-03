Cicala Sarei: il primo singolo. Storia all’insegna dell’amicizia

Hanno scelto una data simbolica, l’8 marzo, festa della donna, per fare uscire su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali la loro prima canzone ‘Potremmo Rifarlo’. Una declinazione tutta al femminile per il duo le ‘Cicala Sarei’ che sono Sara, voce e chitarra, e Cecilia, batteria e seconda voce (il nome del duo è semplicemente l’anagramma dei due nomi). Le due artiste sono amiche da molti anni e in passato avevano già suonato insieme; poi però le circostanze e il tempo le hanno divise e per un po’ i rapporti si erano persi, pur mantenendo sempre l’amicizia. Ognuna, nel frattempo, ha portato avanti la propria esperienza: Sara in quel periodo era anche chitarrista nei ‘Last’, progetto musicale alla quale si è poi dedicata a tempo pieno e che è durato diversi anni, raccogliendo anche molte soddisfazioni: con loro, infatti, ha avuto l’occasione di suonare su palchi importanti come il Vox Club in apertura ai Rio, ma l’esperienza indimenticabile è arrivata nel 2016 quando hanno aperto il concerto di Ligabue per il Liga Rock Park sul palco di Monza davanti ad 80mila persone.

Anche Cecilia, nel frattempo, ha portato avanti un progetto musicale come batterista nei ‘Buongiorno Paranoja’, con cui ha aperto il concerto dei Verdena sul palco del Vox Club nel 2011. Inoltre nel 2023 ha partecipato come batterista turnista per Monsta alle selezioni del Sanremo rock, suonando proprio sul palco di Sanremo! Questi progetti sono poi volti al termine e dopo un lungo periodo di transizione, Sara e Cecilia si sono ritrovate nel 2023 e, in maniera del tutto spontanea, hanno iniziano a suonare insieme per gioco, semplicemente con chitarra acustica e cajon. Ciò che le accomuna è la passione per il pop-punk (Blink 182, Sum 41, Avril Lavigne e quel filone), genere musicale con il quale sono cresciute da piccole. Entrambe si rendono conto di non averlo mai fatto prima come avrebbero voluto e così capiscono che è arrivato il momento di farlo, di ‘togliersi questo sfizio’, di fare insieme la musica che hanno sempre amato.

La cosa che le ha più autenticamente convinte è stata la naturalezza con la quale è nata questa voglia di suonare insieme e il fatto che entrambe fossero sulla stessa lunghezza d’onda per tutto. Ecco dunque la nascita del primo singolo, ‘Potremmo Rifarlo’, prodotto e registrato da Luca (Ince) Incerti, producer di Bologna d anche batterista di una band molto avviata nella scena pop-punk, i Wel.

Luca è stato una provvidenziale per questo progetto, non poteva esserci produttore migliore che capisse così al volo la direzione musicale che volevano prendere le ragazze.

Maria Silvia Cabri