Ciclabile da Colombaro a Montale. Inaugurazione con biciclettata

Oggi alle 16,45, inaugurazione con biciclettata per la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. L’opera completa il collegamento tra il tratto esistente di Montale e la rotatoria di Colombaro, all’incrocio con via Sant’Antonio e via Castelnuovo, e rappresenta un importante tassello nella rete ciclopedonale intercomunale. Realizzata a carico di un privato nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Urbanistico, l’opera ‘ricuce’ percorsi già esistenti. Lunga 800 metri e larga oltre 2,5 metri, la nuova pista è separata da un guard rail ed è illuminata. L’appuntamento è oggi alle 16.45 in piazza Papa Giovanni Paolo II a Colombaro, con la ‘biciclettata’ che prende il via dopo i saluti istituzionali e la benedizione di don Gabriele Semprebon, con tappa per un incontro con il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi. Al ritorno, i partecipanti si fermeranno, per un rinfresco, presso la Pieve di Colombaro, aperta eccezionalmente al pubblico. "Abbiamo scelto di inaugurare la ciclabile con una biciclettata per sottolineare il valore della mobilità dolce e promuovere spostamenti sicuri", ha detto Parenti.