La ciclabile da Modena a Maranello celebra il mito Ferrari: la velocità assaporata con lentezza

Modena, 20 ottobre 2025 – A Maranello devono essere impazziti: hanno deliberatamente associato la Ferrari al concetto di lentezza. E i recenti risultati sportivi non proprio felici in Formula Uno non c’entrano niente. Tutt’altro, stiamo piuttosto parlando di ciclismo.

Nell’apparente cortocircuito comunicativo, che tale in realtà non è come avremo modo di testare, sta l’essenza della Ciclovia del Mito, una linea più o meno retta e rigorosamente in rosso, che in Emilia collega il Museo Enzo Ferrari, a Modena in via Paolo Ferrari, al Museo Ferrari di Maranello, via Alfredo Dino Ferrari. Da un lato, dunque, l’edificio che alla fine dell’Ottocento diede i natali al Drake, e dove Enzo cominciò a concretizzare le sue idee rivoluzionarie, dall’altro la storia del Cavallino Rampante da vivere in presa diretta.

Il Museo Enzo Ferrari a Modena è punto di partenza (o arrivo) della Ciclovia del Mito. A destra l’inaugurazione del percorso ciclabile a settembre con centinaia di ciclisti

Nel mezzo ventuno chilometri che il ‘nuovo’ progetto, inaugurato giusto a fine settembre, propone in una dimensione rigorosamente slow. Altro che pistoni, il mito Ferrari va conquistato a pedivella e pignoni. Paradossale? Nient’affatto. D’altronde fu proprio Enzo a coniare ‘la bicicletta è la macchina perfetta’. Lo è, indubbiamente, per scoprire un territorio con la necessaria attenzione e la Ciclovia del Mito nasce anche con questo intento dalle finalità non esclusivamente turistiche: è proposta come alternativa all’auto nel tragitto casa-lavoro o anche per fare lunghe camminate. Tant’è vero che in realtà esisteva ben prima di essere pensata. Le amministrazioni dei quattro Comuni dove il percorso passa (Maranello, Fiorano, Formigine e Modena, un indotto potenziale da 250mila cittadini) non hanno fatto altro che collegare idealmente piste ciclabili già esistenti. Sì, insieme alla Provincia di Modena sono stati ultimati interventi anche piuttosto evidenti di manutenzione e ammodernamento, ma è altrettanto evidente, completandola, che l’associazione al mito del Cavallino è anche un pretesto.

Un pretesto con obiettivi più che nobili: far aumentare l’attività fisica dei cittadini e, potenzialmente, ridurre il traffico. Siamo andati a provarla, la Ciclova del Mito, e le auto in coda al nostro fianco, soprattutto raggiungendo la città di Modena, hanno rafforzato il senso di un progetto pubblico difficilmente criticabile. Anzi, ce ne fossero. I ventuno chilometri sono pensati in modo da essere affrontati in entrambe le direzioni. Si può dunque scegliere come destinazione il Museo Enzo Ferrari a Modena oppure il Museo Ferrari di Maranello. Noi abbiamo optato per la prima, partendo da Maranello, ma il grafico in pagina si riferisce all’altra direzione di marcia. A ‘guidare’ il ciclista lungo l’intero tragitto è una bandiera a scacchi stilizzata e in rosso. Ben visibile per non perdere la strada in assenza di gps (la mappa è comunque facilmente reperibile sul web), lungo l’intero tragitto sono stati posizionati cartelli che indicano la direzione da seguire. Il tutto funziona, ma è pur vero che giunti a Modena le indicazioni in alcuni tratti scarseggiano.

Per diversi chilometri, dove l’asfalto lo permette, è presente una vera e propria linea di mezzeria. La Ciclovia del Mito è fattibile anche per il ciclista non particolarmente allenato, di dislivello non c’è traccia né in una direzione né nell’altra. Il percorso che parte nel cuore del mondo Ferrari conduce il ciclista in prossimità dei centri storici dei Comuni in cui si pedala. A Formigine il castello medievale scorre a poche centinaia di metri, a Modena avvicinandosi al Museo Enzo Ferrari si è praticamente all’interno della parte storica della città. Se questo può fare gola soprattutto ai turisti, che dire dei tempi: in un’ora/un’ora e venti di pedalata e si può completare l’intero percorso, in totale tranquillità (non risultano attraversamenti particolarmente pericolosi) e con scorci di campagna che di certo male non fanno. Raggiunta la tappa finale a Modena, poggiando la bicicletta a ridosso del Museo Enzo Ferrari, ci si rende conto di avere sì ‘inseguito’ il mito del Cavallino Rampante, ma di avere anche riscoperto quello del territorio emiliano, che del primo è parte imprescindibile, grazie a un’intuizione comunicativa che ha rivitalizzato percorsi già esistenti. A Maranello quindi non sono impazziti, d’altronde, come in tanti auspicano, la lentezza è la velocità del futuro.