Ciclabili e spazio giovani, progetti per 2 milioni

La Fondazione Frignano giovedì sera ha scoperto le carte dei progetti che vorrà realizzare nel corso del triennio 2024 – 2026. Al Mac Mazzieri di Pavullo quasi al completo era presente anche l’assessore regionale Andrea Corsini. Ha aperto i lavori il presidente della Fondazione Adamo Venturelli in divisa da Boy Scout. "Negli scout – ha detto - ho imparato un servizio, mi sono formato come uomo e per fare cose anche per gli altri". Sono stati illustrati 8 dei 10 progetti in questione e ci sarà un’altra presentazione al pubblico l’11 giugno al Cinema Belvedere di Sestola con inizio alle 21,00. Il primo progetto illustrato è il completamento del percorso pedonale dell’aeroporto di Pavullo che prevede anche la realizzazione di due piazze, una all’ingresso del parcheggio e l’altra all’ingresso Via Montecuccoli, i cui lavori inizieranno nel 2025 con termine nel 2027. Non di minor interesse il Passaporto inglese e il Passaporto digitale per le scuole distretto Frignano. Quello di Inglese avrà otto insegnanti di madre lingua presenti a Pavullo per due settimane, oltre a due settimane intense di inglese a vari livelli, 50 studenti tra i 14 e i 17 anni oltre a un insegnante ogni 7 – 8 studenti fino a 80 studenti. La prima classe inizierà nell’estate del prossimo anno. Il Passaporto digitale è un progetto educativo tecnologico integrato rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni le cui tempistiche riguarderanno l’anno scolastico 2024 - 2025. È inoltre previsto un circuito mondiale Big Bench nei 10 comuni del Frignano, con totem per ogni installazione capace di invitare turisti, camminatori e ciclisti a visitare le altre BB. Inizio lavori 2024, fine 2025. Ci sarà poi la sistemazione dell’area attrezzata a Ponte del Diavolo oltre alla realizzazione di un percorso salute intorno al ponte. Inizio lavori 2024 fine 2025. Nell’estate 2025 si terrà invece il Festival del Libro Aperto Appennino Alto Frignano, con cadenza annuale, risolvo alla scoperta dell’Appennino attraverso la letteratura, poesia, fotografia, pittura, musica, mostre, cinema, teatro fino alla pratica sportiva. Per i ragazzi del Frignano è previsto uno Spazio Giovani, e per chi ama camminare o spingere sui pedali, tra il 2025 e il 2025 sarà realizzato l’Anello 2165, un percorso ciclopedonale di 14 chilometri intorno alla sommità del Cimone, su strade carrate e sentieri in parte già esistenti. La Fondazione, per questo piano triennale, ipotizza costi per 2.250.000 euro.

Walter Bellisi