Ciclabili e ’zone 30’, cantieri per 1 milione

Miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità: questo è l’obiettivo dei lavori di riqualificazione del territorio di Maranello iniziati ieri e che si concluderanno entro l’autunno. Nell’arco di una settimana, infatti, in altrettante aree del territorio comunale saranno avviati quattro nuovi cantieri: nello specifico nella zona di Torre Maina, Gorzano, via Zozi e via San Giovanni Evangelista. La riqualificazione deriva da un investimento di un milione e 147mila euro, con oltre il 90% delle risorse intercettate dai fondi del Pnrr. "Conoscendo il territorio e le sue esigenze – spiega il sindaco di Maranello Luigi Zironi – , ci siamo messi avanti nelle aree con maggiori criticità per abbattere le barriere architettoniche e migliorare la fruizione degli spazi da parte dei cittadini". Entrando nel dettaglio, sono già iniziate le operazioni preliminari del cantiere per la riqualifica del centro di Torre Maina, per un totale di circa 200mila euro, che prevedono il completamento delle banchine pedonali, connettendo in sicurezza gli accessi alle attività commerciali, alla parrocchia, all’ufficio postale e alla Casa Residenza per Anziani. Verranno abbattute le barriere con l’integrazione di piccole rampe di raccordo e verrà realizzato un nuovo collegamento pedonale tra le fermate dei bus e l’abitato di Torre Maina. L’intervento comprende anche la riasfaltatura del fondo stradale nell’area centrale della frazione e presso l’incrocio principale la realizzazione di piattaforme rialzate per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale. Per il centro di Gorzano, il cui cantiere inizierà lunedì prossimo, l’oggetto principale della riqualificazione sarà l’incrocio della rotatoria che vede intersecare le vie Zozi, Vandelli e Fondo Val Tiepido; qui il quadro economico è di circa 195mila euro. Nel dettaglio, verrà realizzato un incrocio ‘sagomato’ con dissuasori di velocità, l’istituzione di una ‘zona 30’, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione del verde pubblico. Entro la fine della settimana invece partiranno i lavori lungo via Zozi, del valore di 398mila euro. L’intervento riguarderà la messa in sicurezza del raccordo pedonale tra viale Libertà, via Giardini e via Zozi, la riasfaltatura del fondo stradale, la riqualificazione dei marciapiedi, il miglioramento dei sistemi di scolo dell’acqua piovana e il rinnovo dell’isola pedonale all’incrocio tra via Zozi e via Matteotti. Il 20 marzo invece partirà il cantiere nell’area di via San Giovanni Evangelista per 328mila euro. La finalità dell’intervento è prolungare ‘la zona 30’ proveniente da via Trebbo, andando ad istituire un senso unico con ingresso da via Magellano fino al parcheggio condominiale sul lato nord della via.

Ylenia Rocco