Ciclabili sotto la lente "Ogni angolo della città in sella alla mia bici: ecco quello che non va"

di Sofia Silingardi

"Modena ha una rete ciclabile capillare che permette di raggiungere più o meno tutte le parti della città. Uno strumento vincente è puntare su nuove corsie ciclabili preferenziali, soprattutto in vista di Modena città 30, oltre a sensibilizzare gli automobilisti da un punto di vista culturale al rispetto del ciclista".

Così Nicola Malavasi, 18enne neo diplomato del Muratori riassume la condizione delle piste ciclabili di Modena. In sella alla sua city bike, infatti, nell’arco di qualche mese le ha percorse e recensite tutte, per presentare le sue considerazioni all’amministrazione comunale.

Come nasce l’idea?

"Sono sempre stato un amante della bicicletta, il mio principale mezzo di trasporto. Una settimana ho forato per ben due giorni di fila a causa dello stato della strada. Così, come atto di riconoscenza nei confronti del sistema ciclabile della città, da febbraio a luglio 2022 ho percorso e analizzato ogni ciclabile. Dopo aver elaborato il materiale e preparato i grafici, li ho presentati all’Assessora Filippi, al responsabile Ufficio Mobilità, traffico ed urbanizzazioni Guido Calvarese e al sindaco".

Com’è andato l’incontro?

"È stata una bellissima opportunità per esporre il mio lavoro. Il capo tecnico Calvarese si è impegnato a visualizzare i materiali e a utilizzarli come possibile riferimento per la manutenzione delle piste ciclabili, e alcune di queste sono state migliorate. C’è ancora molto da fare, ma non ho una visione ‘tragica’ dello stato delle ciclabili di Modena, che è pur sempre la terza città italiana per estensione delle ciclabili ed è molto più avanti culturalmente rispetto ad altre realtà".

Cosa è emerso?

"Una città come Modena può ambire a sviluppare una rete ciclabile che permetta al cittadino, attraverso alcune direttrici, di giungere in poco tempo a una di queste, per poi arrivare a destinazione anche con strade secondarie. Al momento la città è ben collegata, l’unico deficit riguarda la zona di Modena Ovest, ma ci stanno lavorando. Si dovrebbe poi lavorare sul miglioramento delle ciclabili già esistenti per incentivarne ancora di più l’utilizzo".

Come le ha valutate?

"Con un grafico ho assegnato un punteggio a ogni ciclabile, in base alla qualità e scorrevolezza del suolo, allo spazio disponibile e relativa gestione e alla sicurezza e percorribilità. In particolare, il pentalogo sulla ciclabile ideale prevede una segnaletica universale, funzionale e ben visibile, un suolo regolare e omogeneo, una sede separata o protetta dalla strada, uno spazio sufficiente diviso per senso di marcia e infine un’illuminazione adeguata"

Qual è la migliore?

"Ce ne sono diverse di buonissima qualità, ad esempio quella di via Gerosa, a Modena Nord, è perfetta. C’è il doppio senso di marcia, così da evitare che la gente vada contromano, cosa estremamente diffusa, ad esempio in largo Garibaldi".

Cos’altro?

"Ha un suolo omogeneo, è larga a sufficienza per due persone, è ben illuminata di notte ed è separata dalla sede stradale".

La peggiore?

"Quella di viale Caduti in Guerra, che va dal Tempio a largo Garibaldi, dal lato opposto ai Giardini Pubblici. È segnalata come ciclabile ma ha un tratto che non è per niente asfaltato. Un’altra su cui si dovrebbe intervenire è quella di largo Garibaldi: non è protetta dalla sede stradale e taxi e macchine vi parcheggiano sopra. Stessa cosa sulle Morane, dove le auto parcheggiate costringono i ciclisti a esporsi pericolosamente. È ovvio che una ciclabile crei più traffico, ma costruendone una e creando un ‘disagio’ agli automobilisti, si può incentivare il cittadino, che magari deve percorrere un breve tratto, a sfruttarla".