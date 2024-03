E’ scattata ieri la Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, con al via il pavullese Luca Covili. La prima frazione, tutta dedicata ai velocisti, ha visto il successo del tedesco Marco Brunner a Pesaro, che ha anticipato di 4’’ il gruppo dei migliori nel quale è giunto Luca Covili che ha concluso al 29° posto. La corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga di un quartetto, tra cui l’imolese Manuele Tarozzi della VF Group Bardiani, il team modenese reggiano nel quale gareggia anche il 27enne Covili. Tarozzi si è aggiudicato i due gran premi della montagna, vestendo così la maglia di leader dei GPM. Dopo i saliscendi di ieri nelle Marche, oggi la Settimana Internazionale di Coppi e Bartali si sposterà in Romagna con la Riccione -Solignano sul Rubicone di 140 chilometri, con la salita del Passo delle Siepi che dovrebbe fare una prima selezione; poi si entrerà in un circuito da ripetere 3 volte con la salita di Ville Monte Tiffi al 7%. Domani è prevista ancora una tappa selettiva con partenza ed arrivo a Riccione e Covili dovrebbe mettersi in evidenza per migliorare il già positivo risultato dell’edizione dello scorso anno, che si concluse con la cronometro di Carpi. In Slovenia è impegnato anche un’altro modenese, il 20enne Luca Paletti, che dopo essere giunto 50° al G.P.d’Istria domenica, ieri è giunto 31° sempre in Slovenia. Concluso al 38° posto nella Milano-S.Remo, nonostante un piccolo incidente sulla Cipressa, il finalese Giovanni Aleotti andrà sul Teide (Canarie) per preparare il rientro nelle Ardenne e al Giro d’Italia.

Andrea Giusti