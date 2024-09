Ciclismo, domani la gara arriva a Fiumalbo

Il paese di Fiumalbo domani sarà un’altra volta protagonista di ‘Appenninica MTB Stage Race’, la gara ciclistica lungo il crinale appenninico partita ieri da Bologna e con arrivo sabato a Castelnuovo Monti. Fiumalbo, uno dei centri più vicini al confine con la Toscana, sarà protagonista delle fasi centrali della corsa ospitando l’arrivo della terza tappa, partenza e arrivo della quarta, ed il via della quinta frazione. Nella terza tappa, mercoledì, i biker dovranno affrontare un percorso di 59 km e 2.600 mt di dislivello da Lizzano in Belvedere a Fiumalbo, attraversando i crinali più iconici di Appenninica. Dal comprensorio del Corno alle Scale a quello del Monte Cimone (con tanto di GPM al Lago Scaffaiolo), questa tappa potrebbe già fornire indizi sull’esito della gara. Se il chilometraggio infatti è relativamente contenuto, il profilo altimetrico è secondo solo a quello della Queen Stage, e rappresenterà quindi il primo vero test per chi punta alla vittoria finale. Per l’arrivo di tappa, sarà allestito un apposito villaggio di gara.

g. p.