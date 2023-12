Ciclismo, Paletti brilla in Brianza

La vittoria di Luca Paletti (foto) in Coppa Europa ad Albiate (Mb) e i successi di Lucia Bramati e Greta Pighi a S.Fior (Tv) brillano nel weekend di Natale per i colori gialloblù. Ritornato dallo stage con gli altri compagni della Bardiani CSF Faizanè il 19enne Luca Paletti in maglia azzurra la vigilia di Natale si è aggiudicato la prova di Coppa Europa che si è svolta in terra brianzola al termine di una gara che si è risolta all’ultimo giro. Nella gara lombarda si sono messi in luce le portacolori dell’Ale Cycling Team con Valeria Terzi (7ª) ed Alice Pascucci (10ª) tra le juniores mentre nelle categorie giovanili hanno colto il bronzo l’esordiente Lucio Baccini e si è fermata ai piedi del podio Beatrice Trabucchi. Tra i master si è aggiudicato la prova degli M5, Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto). Sempre il giorno della Vigilia ha centrato il successo Stefani Cavalli (Ale Cycling Team) a Teramo. Nel doppio appuntamento del giorno di S.Stefano grande prestazione delle ragazze di patron Stefano Belloi a S.Fior (Tv) che hanno colto ben due accoppiate. con Greta Pighi ed Alice Pascucci tra le juniores e la promettente Lucia Bramati che ha preceduto la compagna di colori Eva Lechner completando la festa della Ale Cycling Team Modena dirette dalla Team Manager Milena Cavani. Nell’altro appuntamento di S.Stefano che si è svolto a Lugo (Ra) l’allievo del 1° anno Nicholas Scalorbi (Ale Cycling Team) si è classificato al 4° posto assoluto e 1° di categoria. Il master Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) ha bissato il successo della vigilia, mentre il compagno di colori Gianfranco Mongardi ha colto l’argento tra gli M8. Buon bronzo anche per il vignolese Enrico Benassati tra gli under 23 giunto 7° assoluto nella gara Open.

Andrea Giusti