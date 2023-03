Ciclista di 62 anni travolto da un’auto a San Donnino: è grave

Stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta da corsa quando, all’improvviso, è stato travolto da un’auto, finendo rovinosamente a terra. L’uomo, un 62enne residente a Pavullo è ora ricoverato in prognosi riservata a Baggiovara. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14 all’incrocio tra strada Corletto Sud e strada San Donnino, in piena campagna. Il cicloamatore aveva approfittato della bella giornata per arrivare in città. Pare che lo scontro sia stato frontale e il cicloamatore, a seguito del violentissimo urto contro il parabrezza, è finito rovinosamente a terra sbattendo il capo e perdendo conoscenza. Ad investire il cicloamatore, un formiginese che stava attraversando l’incrocio a bordo di una fiat 600 e che non si sarebbe accorto della presenza del ciclista sulla strada. Ancora non è chiara la dinamica: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il ciclista è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata.

v.r.