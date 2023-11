Ciclista investita all’incrocio a Cavezzo. Ferita una 45enne

Una ciclista è rimasta ferita nel fine settimana a Cavezzo, a seguito di un investimento avvenuto all’intersezione tra via Cavour e via Per Concordia. La donna, una 45enne di Cavezzo, non ha riportato fortunatamente lesioni gravi ma è stata ricoverata all’ospedale di Mirandola, dove sarà sottoposta ad un intervento chirurgico.

Lo scontro è avvenuto a bassa velocità ma la donna è comunque rovinata al suolo: per fortuna in quel momento non passavano altri veicoli.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Cavezzo, unitamente ai sanitari del 118 che hanno preso in carico la paziente.

Sono in corso accertamenti ora, da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’investimento. Un altro incidente si è verificato ieri mattinata all’intersezione tra via Cavour e via Libertà. In questo caso sono rimasti coinvolti nell’impatto – avvenuto a seguito di mancata precedenza – due veicoli, un furgone e una Volkswagen, a bordo della quale si trovava una donna incinta.

Grazie all’utilizzo delle cinture di sicurezza, la giovane donna non ha riportato lesioni nell’impatto. Ferito in modo lieve, invece, il conducente del furgone. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Cavezzo, che si sta ora occupando dei rilievi di legge.

Valentina Reggiani