Ciclista investito da un furgone. Portato in ospedale in elicottero

E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna l’uomo di circa 60 anni rimasto coinvolto in un incidente ieri pomeriggio a Cortile di Carpi. Le sue condizioni sono risultate subito gravi.

Erano da poco passate le 17 quando, tra via Cavetto Gherardo e via Griduzza, un furgone guidato da un 75enne ha investito un uomo che in sella alla sua bicicletta. Il tratto di strada di via Griduzza è stato chiuso tra via dei Fuochi e via Chiesa Cortile. Sul posto oltre alla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha regoalto il traffico oltre a rilevare la dinamica dell’incidente, e ai mezzi di soccorso, è intervenuto anche l’elisoccorso. Si tratta di un incrocio pericoloso, già teatro in passato di altri incidenti.