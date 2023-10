Ciclista investito in via Canaletto: grave

E’ stato colpito in pieno da un’auto mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. Sono gravissime le condizioni di un 35enne, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto venerdì intorno alle 22.40 sulla strada Canaletto Nord. Non è chiaro se l’investimento sia avvenuto a causa della scarsa visibilità o per una manovra errata. In base a quanto ricostruito, però, una 20enne al volante di una Panda, residente a Nonantola, ha investito il 35enne mentre il ciclista viaggiava verso Modena. L’urto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato prima sul cofano, poi a metri di distanza dall’impatto, cadendo al suolo. La giovane alla guida dell’auto, sotto choc ha allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il 35enne ha riportato gravi traumi, in particolare alla testa ed è entrato al nosocomio in codice rosso. Ora è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi per poi sottoporre la giovane conducente all’alcoltes, risultato negativo. Sono ora in corso accertamenti al fine di risalire alla dinamica dell’ennesimo grave incidente che si verifica in città.