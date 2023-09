Ciclista muore dopo otto giorni di agonia

E’ purtroppo morto dopo una settimana di agonia in ospedale Anselmo Vancini, 85 anni, che lo scorso 31 agosto a Casinalbo, in sella alla propria bici era stato tamponato da un ’auto ed era caduto a terra. Pur non sembrando particolarmente grave al momento dei soccorsi, le sue condizioni sono purtroppo peggiorate nei giorni successivi al ricovero, fino ad arrivare al decesso. L’anziano, quel giorno, stava percorrendo la via Giardini all’altezza del ristorante McDonald’s quando è stato urtato da un’auto che procedeva dietro di lui. Cadendo dalla bicicletta aveva battuto la testa. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e i soccorsi e si è subito provveduto al trasporto in ospedale. Le sue condizioni si sono poi aggravate fino ad arrivare al suo decesso.