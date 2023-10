Ciclista muore stroncato da malore a Soliera: tragedia durante il Giro dell'Emilia

Una tragedia durante la grande festa del ciclismo: un 65enne, ciclista amatoriale, è morto stroncato da malore. La bicicletta era la sua passione e ieri mattina è salito in sella alla sua due ruote molto probabilmente per seguire il ‘Giro dell’Emilia’, la corsa ciclistica partita da piazza Martiri a Carpi.

L’uomo, 65 anni, ciclista amatoriale originario del mantovano, lungo la Carpi-Ravarino (all’altezza circa di Soliera) stava pedalando con un amico quando ha iniziato ad accusare i sintomi di un malore. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso (Croce Blu di Soliera e 118 con automedica) e anche i carabinieri: i sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare il ciclista ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il malore è stato fulminante.