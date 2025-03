Ciclista travolto e ucciso da un’auto

Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente – la dinamica è infatti ancora al vaglio della polizia locale di San Cesario, intervenuta in via della Liberazione assieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118 – Graziano Barbieri è stato investito da un’utilitaria mentre si trovava proprio in sella alla sua amatissima bicicletta, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore. Gli occupanti dell’auto che si è scontrata con il velocipede si sono fermati per prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme. L’automobilista e gli altri occupanti sono poi stati interrogati dagli inquirenti, per cercare appunto di ricostruire l’esatta dinamica del incidente.

Per i soccorsi sanitari intervenuti dopo l’investimento è stato presto chiaro che per l’anziano non c’era nulla da fare. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso e l’ambulanza è rientrata a sirene spente, mentre proseguivano gli accertamenti sul posto da parte degli inquirenti.

L’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia si stringe, a nome dell’intera cittadinanza, attorno alla famiglia e agli amici di Graziano Barbieri, molto conosciuto a Piumazzo proprio per lo sport che praticava. “Amante della bicicletta – spiega il vicesindaco, Alessandro Salvioli - Barbieri è stato tra i fondatori della G.S. La Torre, l’associazione ciclistica di Piumazzo, di cui è stato peraltro anche socio storico. Ci stringiamo al dolore dei suoi affetti in questo triste momento”.

m.ped.