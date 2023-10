Ciclo di conferenze su Alessandro Manzoni

’Manzoni in Accademia’, ciclo di conferenze proposte dall’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, nel 150° anniversario della morte del grande scrittore. La rassegna si concluderà il 5 dicembre, sempre con appuntamenti a cadenza settimanale, il martedì alle 16.30, nella sala conferenze dell’Accademia in corso Vittorio Emanuele 59. Oggi il professor Luca Gherardi terrà un incontro su ’Così va spesso il mondo... voglio dire così andava nel secolo decimo settimo...’, riflessioni su ’I Promessi Sposi a scuola, tra tradizione e innovazione’.