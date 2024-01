Ciclocross, gare dell’Epifania. Bramati e Lechner protagoniste

Il lungo weekend dell’Epifania dei ciclocrossisti dei team modenesi inizierà già oggi alla vigilia, con l’Ale Cycling Modena diretto da Milena Cavani che sarà impegnata a Valeriana (Pordenone) con la compagine guidata da Eva Lechner, che sembra aver trovato la seconda giovinezza da quando ha indossato la casacca del patron Stefano Belloi, collezionando successi a ripetizione. Assieme alla pluritricolore rientrerà alle gare in Italia la promettente Lucia Bramati, che ha sfioranto il podio nell’intyernazionale Gran Prix Garage Collè Petange in Lussemburgo il giorno di Capodanno, mentre tra le juniores saranno al via Giada Martinoli,Greta Pighi ed Alice Pascucci.

La stessa compagine dell’Ale Cycling sarà al via di una delle classiche del calendario Triveneto a Scorzè (Venezia). Le gare del triveneto saranno l’ultimo appuntamento prima dei tricolori che si svolgeranno il 14 e 15 gennaio a Cremona, dove gareggerà anche il professionista Luca Paletti con la nuova casacca della VF Group Bardiani, che dal 2024 avrà come main sponsor la VF Group di S.Felice sul Panaro diventa ndo in parte modenese. Domenica 7 a Forlì oltre a tutte le categorie Open/M e Open/F per gli esordienti 1° anno sarà in palio la maglia di campione regionale della categoria. Andrea Giusti