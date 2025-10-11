Ciclocross, seconda tappa . Il giorno delle rivincite

La classica delle foglie morte il Lombardia oggi conclude la stagione delle gare monumento mentre per il ciclocross dopo la prima prova del Trofeo delle Regioni domenica scorsa a Tarvisio domani ad Osoppo sempre terra friulana ci saranno le prime rivincite per gli sconfitti.

Lo squadrone della Ale Colnago Team Modena del presidente Stefano Belloi sarà al via con il tricolore Gioele Bertolini secondo domenica scorsa dopo un testa a testa con l’iridato Stefano Viezzi e tra le donne elite la vicetricolore Rebecca Gariboldi proverà a migliorare il già pregevole bronzo colto a Tarvisio. Ad Osoppo debutterà anche la campionessa su strada albanese Neila Kabetaj che si cimenterà nel ciclocross diretta dalla pluricampionessa Eva Lechner che ha abbandonato l’attività agonistica per affiancarsi alla diesse serramazzonese Milena Cavani. Dopo un’intensa attività su strada farà il suo debutto stagionale la bergamasca Elisa Bianchi. Oggi alle 15,30 verrà inaugurato il bike park su di un terreno sequestrato alla mafia.Il 16 novembre si svolgerà una gara di ciclocross organizzata dalla U,S,Formiginese che gestirà la struttura.

Dopo l’inaugurazione a Tabina di Magreta dei tre percorsi disegnati saranno le società del comprensorio che avranno la possibilità di provarli e saranno poi stabiliti dall’assessorato allo sport le giornate dedicate per ciascuna società per gli allenamenti come già al Parco Campani a Formigine per l’attività su strada. Domani poi in Piazza Roma a Modena fra le varie branche sportive saranno presenti anche le società della provincia di Modena.

Andrea Giusti