Cicloturismo, l’incontro sui viaggi

Si terrà martedì 13 giugno alle 21, in Sala Loggia a Formigine (Piazza della

Repubblica 5), "Cicloturismo Rando", evento a cura dell’Università Popolare. Il "ciclo-fotografo" Roberto Zanni illustrerà tre suoi viaggi in bicicletta: "La Parenzana in Istria" (noto percorso ciclopedonale da Trieste a Parenzo), "L’Abruzzo selvaggio ma ospitale" e "La verde Umbria ricca di storia". Zanni, grande appassionato di ciclismo e fotografia, ha curato diverse guide illustrate alla scoperta di alcuni luoghi da vivere su due ruote. Tra queste, c’è anche "Formigine senza fretta. 6 itinerari in bicicletta per scoprire il territorio".