Ciclovia del Mito: Ferrari e natura. In bici per scoprire le eccellenze. Oltre 100 persone ai tour guidati

Un successo, grazie anche al meteo favorevole, il debutto della Ciclovia che collega Maranello a Modena nel mito del Cavallino; un pedalata di 21 chilometri dal Museo Ferrari al MEF. Circa 120 persone hanno partecipato ai due tour gratuiti, condotti da guide ambientali escursionistiche, oltre ad altri che hanno inforcato la bici in autonomia.

"Tutto esaurito – fa sapere Franco Buontempi, coordinatore di Modenatur – e, al di là di chi si è prenotato, abbiamo registrato grande interesse. Il percorso è ben segnalato, si percorre in un tempo compreso tra i 75 e i 90 minuti. Qualcuno ha partecipato anche con la bici a pedalata assistita. In generale è aperto a tutti, c’erano persone di ogni età". Il tracciato suggestivo attraversa anche i territori di Formigine e Fiorano e può essere percorso in entrambe le direzioni, offrendo ai visitatori e ai cittadini un’esperienza ‘slow’ tra natura, cultura e tradizioni del territorio. Tra i luoghi coinvolti, la Ghirlandina, il Palazzo Ducale di Modena, la Vasa-museo Luciano Pavarotti, il Castello e Villa Gandini di Formigine, il Castello di Spezzano col Museo della Ceramica e il municipio di Maranello.

"Alla sua valenza turistica – fa sapere il sindaco di Maranello, Luigi Zironi – quest’opera affianca un’importante funzionalità per chi vorrà fare a meno dell’auto riguardo al tragitto casa-lavoro. Rappresenta uno stimolo in più all’uso della bici per i lavoratori, che in tante aziende di Maranello possono anche contare sul progetto ‘Bike to Work’". La Ciclovia (con segnaletica e logo dedicato) mette in rete un bacino di circa 250.000 cittadini, sviluppandosi per la quasi totalità su percorsi preesistenti, con l’integrazione di nuovi tratti realizzati per migliorarne fruibilità e sicurezza.

"Ferrari – spiega la responsabile licenze, musei e parchi tematici Ferrari, Francesca Vernia – oggi rappresenta l’inizio e la fine di questa Ciclovia. Siamo parte integrante di questo progetto, su cui tanto hanno investito le amministrazioni locali. La Ciclovia parla di cultura del territorio e di sostenibilità, sono valori importanti per noi e per le aziende modenesi. È anche legame col territorio: questo è uno degli elementi che ha reso Ferrari il mito che è oggi. Diamo infine la possibilità di conoscere Modena e il Distretto ai tanti turisti che vengono nella ‘terra del mito’".

