"Ciclovia della Memoria, mancano i soldi"

Dai comuni dell’Area Nord si chiedono alla Regione concreti passi avanti riguardo alla realizzazione della "Ciclovia della Memoria" e si sollecitano finanziamenti per questa opera. Così denominata, la Ciclovia della Memoria è un lungo tracciato che attraversa latitudinalmente da est a ovest tutti i territori della Bassa modenese, reggiana e Alto Ferrarese. Si tratta di un percorso che punta ad unire tutti i comuni colpiti dal sisma Emilia del 2012, quelli che si sono trovati sul cratere e ora, dopo aver dato prova di resilienza, cercano un rilancio non solo economico ma anche turistico. Lo si vuole perseguire attraverso un potenziamento della mobilità lenta e la riscoperta della natura e della storia di luoghi che si sono identificati con il sacrificio dell’uomo. Muove in questo senso un documento a firma del gruppo consigliare Liste Civiche Pd Bassa Modenese, a firma del capogruppo Paolo Negro e dei consiglieri Andrea Ratti e Margherita Novi, approvato unanimemente dal Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord – Ucman. La mozione votata chiede alla Regione le risorse per realizzare l’idea, ora progetto, di Ciclovia Regionale che attraversi il territorio da Bondeno a Boretto. L’idea nasce dal basso da una riflessione nata in occasione del decimo anniversario del terremoto. "E’ nata – sottolineano Negro, Ratti e Novi – coinvolgendo i giovani e mettendo insieme ciò che la pianificazione regionale già prospetta: una asse cispadano est – ovest, oltre a quello nord – sud percorso dalla Ciclovia del Sole in corso di realizzazione. Anche il primo atto di impulso all’idea nel maggio 2022 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio, poi l’idea ha raccolto il consenso di tutti i Comuni. E’ seguito un Protocollo d’intesa tra tutti i 15 comuni e le 3 provincie interessate dal tracciato che ha uno sviluppo di 128 chilometri, quindi la realizzazione dello Studio di fattibilità sul progetto che avvalora ulteriormente questa idea-progetto e, di recente, il finanziamento da parte della Regione di un primo stralcio da Concordia a Novi". Ora bisogna arrivare al completamento della sua realizzazione, poiché contribuirebbe significativamente a connettere il territorio dell’Area Nord alle grandi ciclovie europee. "Con questa nuova mozione – aggiungono i firmatari - chiediamo alla Regione, alla luce della piena sovrapponibilità` del progetto con la pianificazione di ciclovie regionali all’interno del PRIT 2025, di individuare la Ciclovia come propria iniziativa e quindi una globale soluzione di finanziamento, con risorse regionali, nazionali e/o europee che non obblighi a procedere per brevi stralci comunali, peraltro insostenibili per i bilanci dei Comuni, con delega alle Province per la successiva realizzazione, sul modello che si sta percorrendo per la Ciclovia del Sole".

Alberto Greco