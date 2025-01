Cigaimpianti dona alla Cri alimenti per famiglie in difficoltà

Da diversi anni il comitato finalese della Croce Rossa è in prima linea per la collettività. Nei giorni scorsi, i responsabili del comitato hanno accolto un’importante donazione da parte della Cigaimpianti, nota impresa finalese, che ha consegnato un carico di derrate alimentari essenziali: "Sono per le famiglie in difficoltà – spiega Grazia Guberti, presidente del comitato finalese della Cri –. Da parte di tutti i volontari di Finale, tanta gratitudine per questa azienda". La Croce Rossa finalese opera costantemente per la comunità finalese, sia con i servizi di primo soccorso che con i trasporti sociali di pazienti, e anche con la distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie bisognose di aiuto, presso la sede di via per Modena, nel complesso del Polo sicurezza. Proprio in questi giorni sono state avviate le iscrizioni per il servizio civile universale in Croce Rossa, aperto a giovani fra i 18 e 28 anni: adesioni fino al 18 febbraio. (s. m.)