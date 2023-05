Ciliegie e polemiche "Mercato ancora senza direttore"

La stagione cerasicola è ormai in pieno svolgimento, ma al mercato ortofrutticolo di Vignola manca ancora un direttore. La denuncia arriva da Ruggero Tabellini, referente Coldiretti di zona e consigliere del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp. "Nonostante il mercato – afferma Tabellini – sia già stato aperto da una quindicina di giorni, ad oggi non c’è un direttore. Mai come quest’anno, peraltro, la sua figura sarebbe necessaria, in primis per un controllo sulla qualità del prodotto certificato Igp, ma ovviamente anche per tutte le altre funzioni di responsabilità. In un paio di occasioni ero anche stato rassicurato dal sindaco sulla sua pronta nomina, ma ad oggi di fatto ancora nulla". La questione dovrebbe essere risolta a giorni. Dal Comune di Vignola, che è proprietario del mercato ortofrutticolo attraverso la propria controllata al 100% Vignola Patrimonio srl, fanno sapere che la figura del direttore è già stata individuata (Chiara Etiopi, tecnico agronomo, che anche nel 2022 aveva ricoperto questo ruolo) e che l’insediamento è previsto a giorni. Intanto Muratori ha scritto al ministro Lollobrigida per chiedere interventi a sostegno del settore.

m.ped.