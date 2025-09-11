"Ciliegie, il futuro: un gruppo formato da giovani produttori"

Formare un gruppo di giovani produttori di ciliegie, per confrontarsi, fare squadra e, soprattutto, proseguire tale tradizione vignolese con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione. Questo, in estrema sintesi, è ciò che vuole realizzare Moira Stefani, vignolese e imprenditrice agricola che già da tempo lavora anche per il Consorzio Ciliegia di Vignola Igp. Il luogo e la data per parlarne concretamente sono già stati fissati: mercoledì 24 settembre alle 20 all’Osteria degli Obici a Spilamberto. In una serata che è già stata ribattezzata, dall’organizzatrice, "Cherry Party", si parlerà appunto di questo progetto. Invitati, ovviamente, sono i "giovani produttori di ciliegie".

Stefani ha spiegato la genesi del progetto: "L’idea è partita da me e da altri due agricoltori, Simone Amidei e Rossella Zanasi. Abbiamo organizzato l’evento del 24 settembre con l’intento di radunare più giovani possibili, under 50, animati da un obiettivo comune: produrre ciliegie. Innanzitutto, con la nostra iniziativa intendiamo favorire il ricambio generazionale in un settore che sta soffrendo notevolmente sotto questo aspetto. Allo stesso tempo, vogliamo creare una realtà capace di fare sistema anche per quanto riguarda la formazione e la diffusione delle informazioni. Non vogliamo organizzare qualche cosa di avulso dalle altre associazioni; anzi, l’intenzione è quella di appoggiarvisi e collaborare. Abbiamo dato al nostro progetto l’elemento distintivo dell’età soprattutto per un discorso di continuità nel tempo e per cercare di attrarre il più possibile le nuove generazioni".

Stefani aggiunge inoltre: "Il ciliegio, nel comprensorio di Vignola, non è solo un frutto, ma può essere anche un forte volano turistico, fin dalla fase della fioritura. Le potenzialità insomma sono tante, e molte di esse sono ancora tutte da sviluppare. Per i giovani, le opportunità non mancano". Per gli interessati a partecipare, gli organizzatori invitano a prendere contatto tramite i canali social.

Marco Pederzoli