Cimiteri da risistemare. Stanziati 90mila euro

Numerosi gli interventi già realizzati e quelli in programma nel prossimo futuro, per un investimento che si attesta poco sotto i 90mila euro. "I lavori sui cimiteri – spiega il Sindaco Maria Costi – rientrano in un più ampio piano di manutenzioni che riguardano anche le potature". Nel dettaglio, sul cimitero di Magreta è stato risistemato il verde storico e riqualificata l’illuminazione della parte nuova, mentre a Corlo sono state rinnovate le schermature solari all’interno dei portici.

A Formigine le manutenzioni hanno interessato la parte storica del plesso cimiteriale, presso la quale sono stati eseguiti interventi localizzati di riparazione, protezione e presidio temporaneo di porzioni di solette in cemento armato di copertura delle zone interrate destinate al camminamento. A Casinalbo sono in corso i lavori di rifacimento di alcune porzioni di copertura che risultano essere fortemente danneggiate e causano infiltrazioni ultimati i quali la ditta incaricata si sposterà, sempre per sistemare le coperture, anche a Magreta e Formigine. "Entro la fine dell’anno – aggiunge Costi – a Formigine e a Casinalbo è prevista la realizzazione delle nuove strutture di tipo prefabbricato che permetteranno di aumentare la disponibilità degli spazi e rispondere alla crescente domanda della cittadinanza di ricorrere alla cremazione dei propri defunti. In totale saranno realizzate 192 cellette cinerarie, di cui 96 a Formigine e 96 a Casinalbo".