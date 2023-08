Cimitero, al via la manutenzione

Il cimitero di Gargallo sarà oggetto di manutenzione straordinaria per 42mila euro: in particolare i lavori edili, affidati alla ditta L’Arca srl di Modena, riguarderanno il manto di copertura del corpo est, soggetto a infiltrazioni e con tegole particolarmente ammalorate. I lavori prevedono le seguenti fasi: rimozione e smaltimento del manto di copertura esistente in tegole marsigliesi; formazione di un manto impermeabilizzante per coperture inclinate, in membrana prefabbricata a base bituminosa; realizzazione di un nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi. L’intervento nell’edificio frazionale rientra nell’ambito della più generale attività di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali, prevista nel programma triennale degli investimenti 2022-2024.