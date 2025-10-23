Cimitero di Massa, parte la riqualificazione

Accolte le tante preoccupazioni della popolazione per la condizione di degrado del cimitero di Massa Finalese. Pubblicato in questi giorni il bando per i lavori relativi al primo stralcio. È stata avviata la procedura di gara ad invito per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria: riguarderanno la realizzazione della nuova guaina di copertura (zone A e B, risalenti agli anni ’70) presso il cimitero di Massa Finalese. Si tratta di un intervento, dal valore complessivo di 359.000 euro.

Nello specifico l’intervento interessa la porzione del cimitero che si affaccia su via Albero e prevede il ripristino e la messa in sicurezza delle arcate, unitamente al rifacimento della copertura e al risanamento delle strutture ammalorate dal tempo e dagli agenti atmosferici.

"Con questo primo stralcio – spiega il vicesindaco Michele Gulinelli (foto)– diamo avvio a un percorso di riqualificazione complessiva del cimitero di Massa Finalese, che consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza, decoro e fruibilità di un luogo importante per la nostra comunità".

La gara, riservata a imprese invitate e qualificate per l’esecuzione di lavori pubblici, prevede l’aggiudicazione secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Si tratta del primo passo di un più ampio programma di interventi, che si proietterà nel tempo e che proseguirà con un secondo stralcio, attualmente in fase di progettazione e destinato a interessare la parte monumentale del complesso. In quella fase saranno previste anche le operazioni di riesumazione delle salme presenti nell’area oggetto di intervento, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza.

Alberto Greco