Cimitero, fino al 5 orario prolungato

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, su tutto il territorio comunale di Formigine i cimiteri saranno aperti dalle ore 7 alle 19, con prolungamento dell’orario fino a domenica 5 novembre. In tutti i plessi cimiteriali (Formigine, Casinalbo, Corlo, Magreta, Colombaro) i volontari della sicurezza e le guardie ecologiche volontarie saranno presenti per garantire l’ordinato svolgimento delle visite e verranno aumentati i controlli della Polizia locale per impedire intrusioni, danneggiamenti e furti.