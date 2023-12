"Cimitero lasciato in uno stato di abbandono"

Il cimitero di Cavezzo è lasciato in uno stato di abbandono generale. A denunciarlo, oltre a diversi cittadini, è il consigliere Stefano Venturini del gruppo ‘Crescere Cavezzo’, che ha presentato un’interrogazione in merito. A far arrabbiare i cittadini sono soprattutto la presenza di alcune zone transennate e la conseguente inaccessibilità alle tombe, parti di pavimentazioni crollate e camminamenti divelti in cui si rischia di inciampare. "Dopo le segnalazioni di diversi cittadini, nei giorni scorsi sono andato a fare una visita al cimitero ed ho visto che la situazione in cui si trova è preoccupante – spiega Venturini –. Ho potuto vedere con i miei occhi l’incuria in cui si trova il camposanto. Tra camminamenti divelti, tratti di pavimentazione crollati e transennati, infiltrazioni, zone inaccessibili da tempo, la situazione è inaccettabile. Qui non manca solo la manutenzione straordinaria, ma anche quella ordinaria. Erano previsti dei lavori, poi sono stati fermati e non si è più saputo nulla. Adesso a che punto siamo? Si sa quando partiranno? Viste le criticità e lo stato di abbandono in cui si trova il cimitero, mi pare che la situazione sia sfuggita di mano all’amministrazione.

Abbiamo bisogno di risposte certe, per questo ho presentato un’interrogazione in consiglio comunale per denunciare la situazione, sapere se sono già stati affidati i lavori ad una ditta esterna e se, eventualmente, qualcuno ne sta controllando l’esecuzione. Attendiamo una risposta in merito. Lo stato di abbandono in cui si trova il cimitero cittadino è vergognoso e inaccettabile. Chi non ha rispetto dei morti non l’ha neanche per i vivi".

a.g.