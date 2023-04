"Cimitero, lavori fermi per colpa dei rincari"

Si dice imbarazzato per la questione incresciosa, ma non tutte le colpe sono del Comune. Parliamo dell’inagibilità della galleria del cimitero di Fiorano: il sindaco Francesco Tosi ha scritto una lettera ai parenti dei defunti per spiegare come mai i lavori non sono ancora iniziati e annunciando lungaggini dovute alla burocrazia: "Vi scrivo – dice la lettera – non senza un certo imbarazzo, dovuto sia alla delicatezza del contesto, sia al senso di impotenza che a volte provo, nella mia attività di sindaco, davanti ai tempi che la burocrazia da un lato e la particolarità del momento storico che stiamo vivendo impongono in procedimenti". Tosi spiega che i ritardi non sono dovuti a mancanza di soldi da parte del Comune: "L’intervento è finanziato già dallo scorso anno. I problemi sono altri". Innanzitutto si tratta di un bene tutelato dalla Sovrintendenza di Bologna, la quale può impiegare anche mesi a rispondere: sul progetto è già stato dato parere positivo e l’iniziale previsione di spesa si aggirava sui 150.000 euro. "La cifra consentiva – aggiunge il sindaco – l’affidamento diretto. Tuttavia, nel tempo intercorso tra il primo preventivo e l’ultimo aggiornato dopo aver ottenuto il parere positivo della Sovrintendenza, si è verificato un significativo aumento dei costi così da superare (in base al nuovo prezzario regionale aggiornato) la soglia per gli affidamenti diretti. Di conseguenza occorre una vera e propria gara d’appalto e il tempo alla aggiudicazione dei lavori a una ditta è di circa 6 mesi. Pertanto contiamo di avviare il cantiere, salvo imprevisti, nel mese di ottobre. Nel frattempo, l’accesso rimane interdetto".

Buone notizie, invece, a Spezzano: lunedì parte la manutenzione straordinaria delle coperture del cimitero nei i blocchi G e H. L’intervento durerà fino al 29 aprile.