Cimitero, pavimento in frantumi: "Siamo stanchi di questi disagi"

"Sono già cinque anni che chiediamo all’Amministrazione comunale di sistemare il pavimento della nostra tomba di famiglia. Il pavimento è crollato e non possiamo neanche portare un fiore ai nostri cari defunti". È esasperata una famiglia di Cavezzo che ha la cappellina nel cimitero locale: "Le mattonelle si sono rotte, erano state messe delle assi di legno come ‘passerella’ che però ora sono parimenti inagibili. Ai lati della tomba, è tutto transennato e quindi viene interrotto anche il passaggio sotto al porticato. Abbiamo chiesto al Comune di intervenire: prima ci è stato detto che non c’erano fondi, poi che è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza". Sul punto interviene la sindaca Luppi: "Già dalla scorsa estate abbiamo dato avvio al l’iter per la riparazione della parte di cimitero ammalorata. È stato affidato a un tecnico incaricato lo studio di fattibilità e una volta che ci è stato consegnato, lo abbiamo inviato alla Soprintendenza archeologica per ottenere l’autorizzazione. Questa ha 120 gg per rispondere. Una volta autorizzato la fattibilità si potrà completare l’iter progettuale con il progetto esecutivo, che va finanziato, appaltato e successivamente accantierato. Il procedimento è in atto con i tempi, che la burocrazia e gli adempimenti previsti per legge necessitano".

m.s.c.